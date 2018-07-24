Совфед одобрил закон о введении уголовной ответственности за самовольное подключение газа

Ранее законопроект о о введении уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам приняла в окончательном чтении Государственная дума

Совет Федерации одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента. Ранее закон приняла в третьем, окончательном чтении Государственная дума.

За повторное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам нарушителю грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или заработной платы, либо иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо тюремное заключение или ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.

В случае подключения к магистральным трубопроводам предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо до 400 часов обязательных работ, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо тюремного заключения на срок до четырех лет.

За разрушение, повреждение или в приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов нарушителю грозит лишение свободы до пяти лет. Если подобное деяние совершила группа лиц по предварительному сговору, максимальное наказание для них может составить шесть лет лишения свободы. Если действия нарушителя повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, ему грозит заключение на срок до восьми лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет.