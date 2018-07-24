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Транспортное управление: Администрация не имеет отношения к повышению стоимости проезда в маршрутках
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Транспортное управление: Администрация не имеет отношения к повышению стоимости проезда в маршрутках 

САРАТОВ24 54 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
«Транспортное управление» прокомментировало появившуюся в некоторых автобусах информацию о повышении администрацией города стоимости тарифа за перевозку пассажиров:
«Часть информации, содержащейся в объявлениях, не соответствует действительности. Муниципалитет не устанавливает размер платы за проезд в общественном транспорте, осуществляющем перевозки по нерегулируемым тарифам. В соответствии с п.1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 №220 услуги по транспортировке пассажиров на таких маршрутах осуществляются с применением тарифов, установленных самим перевозчиком.
Дату изменения платы за проезд перевозчики также устанавливают самостоятельно и должны заранее оповестить об этом население, в связи с чем, предполагаем, и появились данные объявления в автобусах. Из-за допущенной фактической ошибки об инициаторе повышения платы за проезд перевозчикам рекомендовано незамедлительно снять их.
Напомним, на 37 очередном заседании Саратовской городской Думы 19 июля было принято решение об установке регулируемого тарифа при наличном расчете за одну поездку в транспортных средствах категорий М2 и М3 в размере 23 рублей, в городском наземном электрическом транспорте (трамвай, троллейбус) в размере 23 рублей, при использовании безналичного расчета во всех транспортных средствах в размере 21 рубля за поездку. Изменения вступят в силу 1 августа».
Напомним, сегодня утром саратовцы обнаружили в маршрутках объявление, которое гласило, что «С 28 июля проезд в общественном транспорте администрацией г. Саратов устанавливается 23 руб».
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