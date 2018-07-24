В центре Мехико нашли жертвенное захоронение детей

Археологи обнаружили новое захоронение принесенных в жертву детей у подножия древнего ацтекского храма.

Находка была сделана у основания пирамиды Темпло Майор, которая располагалась в центре ацтекского города Теночтитлан. Позднее на его руинах возник Мехико . Скорее всего, дети были принесены в жертву богу войны Уицилопочтли в конце XV столетия, сообщает Daily Mail.

Человеческие, в том числе детские жертвоприношения были довольно частым явлением в культуре северных и южных коренных народов Америки. Индейцы считали, что таким образом можно призвать дождь, необходимый для роста зерновых.

Открытие сделали спустя 12 лет после обнаружения первого детского захоронения на территории археологических раскопок на развалинах Темпло Майор.

Сообщается, что детские кости были найдены вместе с украшениями и фигурками-символами Уицилопочтли.

Останки, получившие название «Жертвы 176», были найдены под площадью на западе Темпло Майор, в самом центре древнего города.

Археологи отмечают, что ацтеки должны были поднять ряд каменных плит с пола, чтобы освободить место для тел. Затем они выкопали яму и изготовили цилиндрические коробки, в которых, помимо останков, археологи нашли вулканические породы, слипшиеся с гипсом.

После этого ацтеки засыпали поверхность землей, привезенной с берегов озера, чтобы построить на ней еще одну площадь.

Первые кости обнаружили в сентябре 2017 года. За прошедшие месяцы все находки были извлечены из земли, очищены и зарегистрированы.

Отметим, что немногим ранее в Теночтитлане найшли сотни черепов, которые, возможно, были выставлены на всеобщее обозрение в ходе ритуальных жертвоприношений.

Интересно, что в эпоху своего расцвета Теночтитлан был крупнейшим городом Доколумбовой Америки. Однако история его оказалась весьма недолгой — он был основан примерно в 1325, а уже в 1521-м пал от разрушений испанских конкистадоров.

Археологи часто встречают свидетельства ритуальных жертвоприношений индейцев, причем некоторые из них — весьма масштабные.

Так, в 2015 году ученые раскопали в историческом центре Мехико стену из человеческих черепов. За два сезона специалисты извлекли 180 полных черепов и тысячи фрагментов.

О башне из костей с ужасом писали еще испанские завоеватели. Если верить их свидетельствам, то современные ученые обнаружили лишь «верхушку айсберга», а на самом деле культовое сооружение из человеческих останков, именуемое цомпантли, занимало площадь баскетбольной площадки. Исследования показали, что все люди были обезглавлены посмертно. Три четверти черепов принадлежали мужчинам, в основном в возрасте 25-30 лет, 20% — женщинам, пять процентов — детям.

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