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В Камешково завели дело о хищении гранта на развитие бизнеса
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В Камешково завели дело о хищении гранта на развитие бизнеса 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Уголовное дело возбуждено в отношении предпринимателя в Камешково, подозреваемого в мошенничестве с грантом на развитие бизнеса, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.
По версии следствия, в сентябре 2016 года руководитель ООО решил принять участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Для этого он подал соответствующую заявку и бизнес-план в местную администрацию. В документах предприниматель указал, что планирует арендовать двухкомнатную квартиру и открыть там хостел. Государственную поддержку мужчина попросил на закупку бытовой техники и мебели для мини-отеля.
Конкурсная комиссия признала проект предпринимателя эффективным. За счет федеральных средств ему перечислили грант в размере 300 тысяч рублей под целевые нужды. По данным следствия, в марте 2017 года мужчина закупит товары через своих знакомых в сфере торговли, получив товарные чеки на завышенные суммы, а затем обналичил 300 тысяч рублей и присвоил субсидию. Предприниматель представил в органы власти фиктивные документы с отчетом о якобы целевом расходовании бюджетных средств.
Также сообщается, что бизнесмен все же арендовал квартиру по мини-отель, но сделал это уже после того как сотрудники правоохранительных органов выявили факт хищения денег.
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