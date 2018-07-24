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Пожары в Греции не угрожают отдыху российских туристов
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Пожары в Греции не угрожают отдыху российских туристов 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
«По сообщению туроператоров, российским организованным туристам ничего не угрожает: их традиционные места отдыха находятся вдалеке от мест возгорания», — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
По словам генерального директора «Музенидис Трэвел»Александра Цандекиди, никакой угрозы жизни и здоровью туристов нет. Ситуация находится под контролем. Сотрудники следят за развитием событий и работают на опережение.
По последним данным, число погибших в результате масштабных пожаров, вспыхнувших неподалеку в Греции, возросло до 50. Еще более ста человек получили ожоги и различные травмы.
В стране объявлен национальный траур. Греция попросила помощи у стран ЕС.
Между тем пожар перекинулся на прибрежные поселения. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. По данным греческих властей, есть три больших очага пожара — возле города Каламос, возле Кинеты и рядом с Неос Вутзас.
Как сообщает российское посольство, граждане РФ, по предварительным данным, не пострадали.
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