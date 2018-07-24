Индексацию пенсий в России перенесут на 1 января 

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, во время второго чтения в Госдуме законопроекта будет предложен иной порядок индексации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания российской трехсторонней комиссии.
"Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, соответственно мы во время второго чтения предложим иной порядок, чем был ранее", — заявила Голикова.
Ранее индексация осуществлялась 1 февраля (на уровень инфляции) и 1 апреля (ассоциированная с доходами Пенсионного фонда).