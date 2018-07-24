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Предприятие «Улан-Удэстальмост» в Бурятии обесточили за долг почти в 50 млн рублей
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Предприятие «Улан-Удэстальмост» в Бурятии обесточили за долг почти в 50 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. Предприятие по производству мостовых металлоконструкций «Улан-Удэстальмост» отключили от электроэнергии за долги, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпромторга Республики Бурятия.
Проблемы на предприятии ЗАО «Улан-Удэстальмост» — крупнейшем предприятии по производству мостовых металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке — возникли в связи со снижением объема заказов. В начале 2018 года завод был признан банкротом. «Управляющая компания обесточила предприятие», — сказали в министерстве. При этом предприятию необходимо выполнять работы по заказам на 9,5 тыс. тонн металлоконструкций.
"На конец июня задолженность составляла примерно 49,5 млн рублей", — сообщили ТАСС в пресс-службе компании Читаэнргосбыт".
Кроме того, как сообщалось ранее, долг «Улан— Удэстальмоста» по зарплате составляет 22 млн рублей.
ЗАО «Улан-Удэстальмост», построенное в столице Бурятии в 1973 году, было признано банкротом в феврале 2018 года, в мае в отношении него было введено конкурсное производство. Компания «ТК Байкалтрансгруппа» подала осенью 2017 года иск о банкротстве ликвидируемого должника «Улан-Удэстальмост» в связи с задолженностью в 15,38 млн рублей. В материалах суда указано, что на конец 2017 года «к должнику имелись требования иных кредиторов, подтвержденные судебными актами, на сумму 1,234 млрд рублей». В 2018 году в дело о банкротстве вступили «Читаэнергосбыт», МУП «Водоканал», «Воронежстальмост» и "Уральская сталь".
В ноябре 2017 года «Улан-Удэстальмост» вошло в состав холдинга «Волгомост», который специализируется на строительстве мостов, транспортных развязок и путепроводов. Для сохранения промышленного потенциала и финансового оздоровления предприятия правительство Бурятии и «Волгомост» согласовали план мероприятий.
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