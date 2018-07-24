Росавиация требует от разорившегося подрядчика переделать ВПП в аэропорту Саратова

Росавиация считает, что в разрушении части взлетно-посадочной полосы в строящемся аэропорту «Гагарин» в Саратове виноват бывший подрядчик, компания «Волгомост». Эту информацию «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Мы направили в «Волгомост» претензию в части устранения дефектов искусственного основания полосы», — сказал помощник руководителя Росавиации Сергей Извольский , уточнив, что речь идет пока о досудебном урегулировании.

Раньше стало известно, что во взлетной полосе образовалась трещина, из-за чего теперь необходимо переложить 600 метров сооружения. Глава ведомства Александр Нерадько за лето уже дважды побывал на стройплощадке. Несмотря на необходимость переделки полосы, власти не теряют надежды сдать готовый аэропорт в первой половине 2019 года.

«Волгомост» (до 2016-го был зарегистрирован в Саратове) выступал генподрядчиком аэродромной части объекта в 2012-2014 годах. Стоимость контракта составляла 3,8 млрд рублей. Впоследствии Росавиация приняла решение о расторжении контракта с компанией из-за несоблюдения сроков. В 2015 году был нанят новый подрядчик, «Мостоотряд-99», входящий в ГК «Сумма». Смена исполнителя сопровождалась судебными разбирательствами, в которых «Волгомост» проиграл.

Примерно в это же время у саратовской компании начались еще более серьезные проблемы, она рассорилась с другим госзаказчиком, Росавтодором, и стала стремительно терять тендеры. Вскоре был подан иск о банкротстве, в июле 2016-го в отношении одной из крупнейших мостостроительных компаний России было введено наблюдение, которое тянется до сих пор. Сумма претензий кредиторов к «Волгомосту» составляет около 20 млрд

Остается только догадываться, как компания с таким багажом будет исправлять свои огрехи четырехлетней давности и не станет ли это еще одним поводом для затягивания сдачи аэропорта.