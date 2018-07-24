Власти Подмосковья выведут с рынка около 70 недобросовестных управляющих компаний

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Власти Московской области до конца 2018 года выведут с рынка 67 управляющих компаний, которые получили самые низкие оценки по результатам голосования жителей. Такое решение было принято на заседании регионального правительства во вторник.

По данным, приведенным в докладе министра жилищно— коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина , который он представил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву , 67 управляющих компаний в регионе получили оценку 1 (при максимальной 5) по итогам голосования жителей на областном портале взаимодействия с властью «Добродел».

"Шестьдесят семь компаний находятся в «красной зоне», соответственно, неудовлетворительно работают с жилищным фондом. 67 компаниям не место в работе жилищно-коммунального фонда", — прокомментировал губернатор данные Хромушина.

"Мы планируем вместе с администрацией проводить общие собрания собственников, и до конца года, я думаю, мы этот рынок вычистим. Будем расставаться. Компании останутся с пустой лицензией, тот есть с рынка они уйдут", — ответил министр ЖКХ Московской области.

Воробьев поручил Хромушину представить доклад по выводу с рынка недобросовестных управляющих компаний в декабре 2018 года.