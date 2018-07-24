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Власти Подмосковья выведут с рынка около 70 недобросовестных управляющих компаний
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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Власти Подмосковья выведут с рынка около 70 недобросовестных управляющих компаний 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Московской области до конца 2018 года выведут с рынка 67 управляющих компаний, которые получили самые низкие оценки по результатам голосования жителей. Такое решение было принято на заседании регионального правительства во вторник.
По данным, приведенным в докладе министра жилищно— коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина, который он представил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, 67 управляющих компаний в регионе получили оценку 1 (при максимальной 5) по итогам голосования жителей на областном портале взаимодействия с властью «Добродел».
"Шестьдесят семь компаний находятся в «красной зоне», соответственно, неудовлетворительно работают с жилищным фондом. 67 компаниям не место в работе жилищно-коммунального фонда", — прокомментировал губернатор данные Хромушина.
"Мы планируем вместе с администрацией проводить общие собрания собственников, и до конца года, я думаю, мы этот рынок вычистим. Будем расставаться. Компании останутся с пустой лицензией, тот есть с рынка они уйдут", — ответил министр ЖКХ Московской области.
Воробьев поручил Хромушину представить доклад по выводу с рынка недобросовестных управляющих компаний в декабре 2018 года.
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Источник: в здании курганского облправительства проходят оперативно-разыскные мероприятия МЧС планирует вдвое снизить гибель людей при чрезвычайных ситуациях Дербентская судьба 40 сподвижников Мухаммеда
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