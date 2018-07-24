Дербентская судьба 40 сподвижников Мухаммеда

Дагестанский Дербент часто называют Кавказским Иерусалимом , или городом трех религий. Отсюда началось распространение ислама на Северном Кавказе, здесь находится самая старая действующая в России синагога, построенная в 1614 году, а также православный храм XIX века. Люди разной веры здесь одинаково почитают все религиозные святыни Дербента.

Одно из таких мест — священное мусульманское кладбище Кирхляр, где похоронены 40 сподвижников пророка Мухаммеда, которые почти 1500 лет назад принесли сюда новую веру. Сюда приходят паломники и обычные туристы со всего мира.

Сакральное место

Кирхляр, одна из древнейших мусульманских святынь Северного Кавказа, располагается на территории Северного городского кладбища Дербента. От других захоронений его отделяет каменная ограда. За ней находятся три ряда аккуратно побеленных надгробий-саркофагов скругленной формы. Их ровно 40 (само слово «кирхляр» переводится с тюркского как «сорок»), и стоят они здесь с VII века. Еще один ряд могил, несколько отличающихся по форме, по словам смотрителей кладбища, относится к более позднему времени захоронения.

Смотритель объясняет туристам, оказавшимся в Кирхляре впервые, особенности поведения в этом месте. Заходить сюда следует «в чистоте душевной и телесной», с покрытой головой, в одежде с длинными рукавами.

"Это захоронение — очень священное, сакральное в духовном смысле место для Кавказа. Люди, которые здесь похоронены, пришли сюда примерно в 642 году, спустя около десяти лет после смерти Пророка Мухаммеда, соратниками которого были. Вместе с ними сюда пришла религия ислам", — рассказывает Мухаммад-Казим Казимов, который служит смотрителем, а заодно и экскурсоводом Кирхляра уже более 14 лет.

"Наши деды и прадеды следили за этим местом, и мне Аллах дал такую возможность. Мы поддерживаем здесь чистоту, порядок, встречаем паломников и туристов. Это наше служение", — рассказывает он.

Мухаммад-Казим учился в школе при мечети. Он досконально знает историю Дербента и ислама, владеет несколькими языками, любит Толстого и Достоевского. Но служение свое не готов променять ни на какое другое занятие. «Здесь — напоминание о бренности этого мира и о вечности, о тех истинах, к которым человек должен хотя бы чуть-чуть приблизиться в своей жизни», — говорит смотритель святыни.

Легенда об асхабах

"В VII веке Дербент был окраиной Сасанидской империи (государство персидской династии Сасанидов, существовало с 224 по 651 год — прим. ТАСС ). На город регулярно совершали набеги кочевые народы — хазары. Когда арабы — сподвижники Пророка, которых на Кавказе называют асхабами, — пришли сюда с новой верой, правитель города без боя сдал его. Но асхабы не стали заходить в город с большим войском, чтобы не пугать местных жителей, среди которых тогда были и иудеи, и христиане, и язычники-огнепоклонники", — рассказывает Мухаммад-Казим.

Вскоре основное войско арабов ушло, оставив в Дербенте гарнизон — около 4 тыс. воинов, которые должны были защищать город от хазарских набегов. Опасаясь окончательно потерять влияние на город, через который тогда проходили все важнейшие торговые пути, включая Великий шелковый путь, хазарский князь решил выбить из него «чужаков», не дожидаясь окончательного утверждения новой веры, обретавшей все больше сторонников.

"Больше 30 тыс. воинов было в хазарском войске, а против него вышли 4 тыс. мусульман с 40 асхабами во главе. Примерно в 30 км севернее Дербента есть селение Дарваг — там встретились оба войска, и шесть дней длилась битва. Много чудес случилось при этой битве, больше 20 тыс. язычников-хазар были убиты в ней, но пали и сами асхабы", — продолжает смотритель.

Самое большое чудо, однако, случилось после смерти асхабов. Хазары, чтобы еще сильнее унизить поверженных врагов, запретили хоронить их тела. Но вскоре сами поплатились за это.

"Вскоре после этого на земли хазар стали приходить бедствия и болезни. Их старейшины сказали: это не прекратится, пока мы не похороним тела мусульман с уважением, достойным воинов. Отправившись туда, где оставили павших, хазары нашли их тела нетленными, благоухающими ароматом розы. Многие, кто видел это, приняли ислам. Так, даже поражение асхабов послужило утверждению религии Аллаха", — говорит Казимов.

Нетленные тела принесли в Дербент, потому что сами асхабы завещали похоронить их в этом городе. Так возник Кирхляр, и так об этом рассказывают здесь более 13 веков спустя.

Каменная люлька, розы и садак

Ирана, Священное кладбище редко пустует, а в летнее время, когда в Дербент приезжает больше всего туристов, здесь, по словам смотрителя, бывает по несколько сотен человек в день. «Сюда приходят все туристы, которые приезжают в Дербент, — из России, из Турции Азербайджана . Люди идут сюда и затем, чтобы попросить у бога исцеления от болезней и помощи в житейских делах — не только мусульмане, но и христиане, иудеи. И многие получают такую помощь — и духовную, и внешнюю», — говорит Мухаммад-Казим.

Особое место в Кирхляре — каменная «люлька», которая стоит в отдалении от основных захоронений. Считается, что, если покачать эту люльку, у бездетных родителей в скором будущем родится малыш.

"К нам приезжала супружеская пара из Ярославля , у них около десяти лет не было детей. Они приехали сюда отдыхать, знакомые рассказали им об этом месте, и они пришли покачать эту колыбель. Прошло время, и я снова увидел их здесь — счастливых, радостных. Подошел к ним, расспросил — они сказали, что пришли поблагодарить за дочь Марию", — рассказывает смотритель. И добавляет: «Такая история не одна, их много».

Помолиться и прошептать свои чаяния паломники подходят к святилищу, расположенному среди надгробий. Совершив обряд, полагается оставить садак — благодарственное подношение. Как правило, это конфеты или другие сладости. Рядом со святилищем всегда стоит розовая вода, а сами розы — особо любимые у мусульман цветы — в изобилии растут между могилами.

Смотритель говорит, что священное кладбище содержится в том числе на народные пожертвования. «Местные власти приходят, интересуются: не нужна ли какая-то помощь. Недавно сделали сюда хорошую дорогу. Но это место Бог сам сохраняет. Здесь важно чистоту сохранять, никакой новизны не надо делать — ислам не принимает того, чтобы над могилами что-то лишнее было. Все должно быть просто: так душа человека приобщается к чистоте».