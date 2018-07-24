«Дочь из-за грома начинает плакать, вспоминая взрывы»: жители Пугачево рассказывают о жизни через два месяца после ЧП

Жителей бывшего военного городка Пугачево под Ижевском тревожит каждый хлопок, будь то гром или шум со стройки. Первые взрывы прогремели еще в 2011-м, и за 7 лет те страшные картины уже частично стерлись из памяти. Но два месяца назад, 16 мая 2018 года, в Пугачево вновь произошло ЧП. Жильцов эвакуировали, ввели режим ЧС, на территорию приехали сотни представителей спецслужб. Будто бы и не было тех 7 лет.

В тот день, 16 мая, Алена Ашихмина осталась дома одна с двумя дочками трех и четырех лет. Поначалу девочкам даже понравилось смотреть на красивое небо, но услышав хлопки, перепугались не на шутку.

Сейчас даже при малейшем хлопке, дети просят уехать из этого места, не спят. Задают вопросы: А мы выживем? Так, например, недавно было во время ночной грозы. Думаю, дочки надолго запомнили это. И если бы у нас была где-то в другом месте квартира иди дом, мы бы уехали. Конечно, очень уже устали подпрыгивать от каждого хлопка. Но нет возможности переехать Алена Ашихмина, жительница села Пугачево

По словам Алены, жители уже привыкли жить как на пороховой бочке, старожилы иногда даже не замечают редких хлопков.

— Людей кормят завтраками и обещаниями, а они верят и все надеются, что это все вот-вот прекратится, но увы, — подытоживает девушка.

Давно хочу уехать, но не получается

14-летняя дочь Оксаны Макаровой Арина уже точно не забудет взрывы. Из-за них девочка каждый год лечится в психоневрологических диспансерах. Не обошлось без лечения ив этом году: после ЧП 16 мая Арина провела часть летних каникул на больничной койке.

— В ту ночь, в 2011-м, мы долго сидели на траве, после этого дочь заболела лихорадкой. Позже появились осложнения: болезнь повредила почки и головной мозг. В этом году из-за взрывов у дочери началась истерика, и ее снова экстренно госпитализировали. Сейчас, спустя 2 месяца, ей стало лучше, рассказывает Оксана.

Макаровы и рады бы уехать в более безопасное и спокойное место, но многодетной семье не по карману переезд, тем более что квартиру здесь продать практически невозможно.

Еще после первых событий мы задумались, что хорошо бы переехать, но не можем продать квартиру. Кто переедет сюда добровольно? Оксана Макарова, жительница села Пугачево

Кстати, 16 мая семья Оксаны лишилась дохода. Ущерб до сих пор так никто и не возместил.

У нас свое хозяйство. Летом мы выращиваем индюшат и гусей, а зимой их продаем. Как раз 22 мая больше 50 индюшат должны были вылупиться, но из-за отсутствия электричества инкубатор отключился, и они погибли, рассказывает Оксана. — Доход от продажи этих птиц мог бы составить более 90 000 рублей. Но теперь уже нечего продавать. Есть новый выводок, но убытки он не покрывает.

И хотя комиссия, которая прошла по квартирам, как только в Пугачево сняли режим ЧС, выдала Оксане акт об ущербе, добиться возмещения так и не удалось. Женщина обращалась и к главе района, и в военную прокуратуру, и военный следственный комитет . Положительных ответов так и нет.

Фото: Сергей Грачев Слыша гром, доченька подпрыгивает

Второклассница Лиза Варина уже 2 месяца рассказывает родственникам, как испугалась взрывов, как убегала, как громко кричала и звала папу. Такие воспоминания у нее сохранились с 16 мая.

— Доченька все в мелких подробностях помнит, у нее все прочно закрепилось в памяти. Кажется, и не забудет никогда. А во время грозы, от раскатов грома, подпрыгивает и начинает плакать. Страх остался, — с грустью говорит Лена.

В Пугачево живет вся семья Елены, здесь есть и квартира, и дом.

— Во-первых, в Пугачево жилье продать некому, никто ни едет сюда. Но даже если найти покупателя, то продать получится жилье только за копейки. И на эти деньги квартиру в городе мы не потянем, только в долги себя загоним. Жители уже просили расселить городок, но государство этого не делает.

300 га горения и режим ЧС Напомним, 16 мая на территории бывшего арсенала в Пугачево произошел пожар, из-за чего начали детонировать снаряды. Площадь горения составила 300 га, в селе был введен режим ЧС. Жители, которых эвакуировали в день пожара, смогли вернуться в свои квартиры только на следующий день. Тогда же по квартирам прошла комиссия, оценившая принесенный ущерб. На полную утилизацию всех боеприпасов нужно еще около 7 лет.

Фото: Сергей Грачев

17 мая мы отправили официальный запрос в министерство обороны РФ . Однако заданный нами вопросы (какие снаряды там хранятся, почему за 7 лет их не утилизировали до конца, что планируется делать с этой территорией и т.д.) так и остались без ответа. Дозвониться до пресс-службы за 2 месяца нам также не удалось.

Отметим, что 17 июля стало известно, что в Пугачево приостановили работы по утилизации боеприпасов, а директор компании, которая занималась этими работами, Сергей Михальчук покинул свой пост. Об этом порталу IZHLIFE сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин

Да, он уволился. Сейчас никакие работы не ведутся. Объект охраняют военные. Пока никакой конкретики нет. Я направил письмо на имя председателя правительства с просьбой организовать совещание по вопросам обеспечения безопасности на территории и передачи земельного участка в собственность муниципалитета. Пока ответа нет, прокомментировал Юрин.

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