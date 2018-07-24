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От винта: под Минском вертолетные асы из семи стран покажут мастерство
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От винта: под Минском вертолетные асы из семи стран покажут мастерство 

Мир24 59 минут назад
В Беларуси стартует чемпионат мира по вертолетному спорту. На аэродром Липки под Минском пилоты из Австрии, Польши и России прибыли на своих вертолетах. Всего в соревнованиях будут участвовать 36 экипажей из семи стран. За медали пилоты поборются в четырех дисциплинах: слалом, навигация, параллельный полет на точность, развозка грузов. «Для зрителей, я думаю, самым зрелищным будет развозка грузов и слалом. Полет на точность больше интересен самим летчикам и судьям. Упражнение номер один — навигация — интересна экипажу. Весь полет видит только экипаж. Судьи стоят на контрольных точках. При входе, выходе, на поворотных пунктах, на финише», — рассказал пилот сборной Беларуси Алексей Мочанский.
Соревноваться под Минском будут и женские экипажи. Беларусь представляют сразу две команды девушек.
Напомним, прошлым летом в окрестностях белорусской столицы прошел зрелищный фестиваль «Пронебо». Посмотреть на авиашоу пришли почти 10 тысяч зрителей. Воздушные асы на «Яках» демонстрировали изумленной публике полеты на предельно малой высоте, крутые виражи, бочки и пике.
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