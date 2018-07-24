Ледокольная навигация этого года стала одной из самых длинных в российской Арктике

МУРМАНСК , 24 июля. / ТАСС /. Сезон работы атомных ледоколов в Арктике в этом году стал одним из самых долгих за последние годы. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-служба «Атомфлота», обычно зимне-весенняя навигация завершается в середине июня, но в этом году она продлилась еще более чем на месяц, закончившись в минувшее воскресенье.

"Зимне-весенняя навигация в этом году продлилась намного дольше обычного — она завершилась 22 июля", — сказали в компании.

Финальную точку в навигации поставил атомный ледокол «Таймыр», который 22 июля завершил проводку танкера «Псков» из Обской губы в район мыс Желания. Как ранее сообщали в компании, длинная навигация связана с тяжелыми ледовыми условиями в Арктике.

За восемь месяцев работы в акватории Северного морского пути — с декабря 2017 по июль 2018 года — атомные ледоколы «Атомфлота» обеспечили проводку 253 судов. При этом сейчас произошло смещение в сторону более крупных судов. Вместо небольших грузовых судов ледоколы все чаще обеспечивают проводку танкеров-газовозов вместимостью до 80 тыс. тонн. «Это новый качественный рывок в работе арктического флота», — отмечают в компании.

Летом ледоколы заняты транзитными рейсами. Первый из них осуществил атомоход «Вайгач». 15 июля он взял под проводку танкеры «Андрей Первозванный», " Борис Вилькицкий " и " Владимир Русанов ". 17 июля в Хатангском заливе «Борис Вилькицкий» и «Владимир Русанов» отделились от каравана и продолжили путь самостоятельно.