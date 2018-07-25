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Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал командного турнира ЧМ
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Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал командного турнира ЧМ 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Мужская сборная России по фехтованию в составе Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова, Дмитрия Даниленко и Константина Лоханова потерпела поражение в 1/4 финала чемпионата мира от итальянцев Люки Куратоли, Люджи Самеле и Енрико Берры в командном турнире саблистов. Встреча завершилась со счетом 45:31 в пользу спортсменов с Аппенин.
В командных соревнованиях шпажисток российская команда в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Марты Мартьяновой и Светланы Трипапиной победила спортсменок из Украины и вышла в 1/4 финала, где встретится с представительницами Кореи.
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