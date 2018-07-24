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В Прокопьевске Кемеровской области сотрудники полиции провели для отдыхающих в загородном лагере ребят урок по кибербезопасности
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В Прокопьевске Кемеровской области сотрудники полиции провели для отдыхающих в загородном лагере ребят урок по кибербезопасности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках акции «Безопасный Интернет — детям!» сотрудники отдела МВД России по г. Прокопьевску встретились с воспитанниками одного из загородных лагерей и провели для них занятие по основам безопасного поведения в социальных сетях.
Мальчишкам и девчонкам полицейские напомнили о правилах безопасного поведения в виртуальном пространстве, рассказав о том, что любая информация, которую они сообщают о себе в социальных сетях, может быть использована злоумышленниками для совершения против них преступлений. Кроме того, ребята узнали, почему не стоит выкладывать в открытый доступ копии своих документов или иную информацию о себе, а также афишировать домашний адрес, номер школы и класса, а также рассказывать в соцсетях о предстоящих семейных путешествиях. Под руководством сотрудника полиции юные прокопчане повторили простые правила, соблюдение которых позволит обезопасить себя и самим не стать распространителем запрещенной информации.
Для закрепления полученных знаний полицейские провели для ребят тематический тренинг. Отвечая на предложенные вопросы, смогли лично убедиться, что при общении в Интернете необходимо помнить о мерах предосторожности, вести себя корректно и вежливо.
После обсуждения основных вопросов интернет-безопасности подростки успешно прошли тест на киберграмотность и продемонстрировали отличное умение применять на практике полученные знания.
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