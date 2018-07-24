Генеральские звания в СКР будут присваивать по новым правилам

Президент РФ Владимир Путин своим указом внес изменения в перечень должностей в Следственном комитете РФ, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий.

Этим документом корректируется список должностей, по которым присваиваются звания генерал-майора юстиции и генерал-лейтенанта юстиции. Так, на звание генерал-лейтенанта юстиции теперь сможет претендовать руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. Звание генерал-майора юстиции будет присваиваться первому заместителю руководителя ГУ по расследованию особо важных дел СКР, а также первому замруководителя Главного организационно-инспекторского управления СКР. Кроме того, это спецзвание полагается теперь замруководителя Главного следственного управления СКР и замруководителя Главного следственного управления СКР — руководителю управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности. Также генерал-майором сможет стать, к примеру, замруководителя ГСУ СКР — руководитель управления по расследованию преступлений против госвласти и в сфере экономики.

Одновременно из перечня должностей, по которым предусмотрено присвоение звания генерал-лейтенанта юстиции исключена должность руководителя Главного управления процессуального контроля СКР. Из списка должностей, по которым полагается звание генерал-майора юстиции, исчезли, в частности, должности руководителя управления международно-правового сотрудничества СКР, первого замруководителя Главного организационно-инспекторского управления СКР — руководителя организационно-контрольного управления, первого замруководителя ГУ процессуального контроля СКР, замруководителя ГСУ СКР — руководителя управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности, а также замруководителя ГСУ СКР — руководителя управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики.

Звание генерал-полковника юстиции по-прежнему полагается присваивать первому заместителю председателя СКР, а также шести зампредседателя СКР. На звание генерала юстиции может претендовать лишь председатель Следственного комитета РФ.