«Вели себя отвратительно»: что стало с нигерийцами в Москве

Более 160 нигерийцев, приехавших в Россию под видом болельщиков ЧМ, улетели на родину. После того, как в СМИ поднялся резонанс, правительство Нигерии организовало для своих граждан спецборт. Но вернуться домой удалось не всем пострадавшим от рук мошенников, сообщила «Ридусу» координатор общественной организации «Альтернатива» Юлия Сулуянова.

163 человека улетели домой. Они нам уже писали, что с ними все хорошо. Неделю назад поднялся хайп, было много шума. В посольство Нигерии обращались журналисты — в том числе корреспонденты Accosiated Press, AFP. Эта информация дошла до президента Нигерии, он поручил министру иностранных дел и министру гражданской авиации этот вопрос решить. В прошлый четверг им снарядили спецборт. Там был полный 737-й «Боинг», — рассказала она.

При этом в России остаются несколько десятков «болельщиков» из Нигерии — 20 человек живут в Санкт-Петербурге , примерно 35 — в Москве

«Нам продолжают звонить, писать — что во дворах живут люди из Нигерии. Несколько человек жили на улице 40 лет Октября. Об этом нам просто кто-то в комментариях написал. В Санкт-Петербурге также остались нигерийцы — их мы тоже будем сюда каким-то образом переправлять. Расселяем по тем же самым хостелам. Посольство Нигерии оплачивает проживание, мы приносим еду», — продолжила Сулуянова.

При этом африканцы не всегда ведут себя тихо и мирно. «У кого-то из них оставались какие-то деньги, так что они употребляли разные напитки. Вели они себя отвратительно, конечно. В два из трех хостелов полиция приезжала, и не один раз. Правда, никого не задержали — было не за что, но шумели, выясняли отношения на повышенных тонах. По отдельности они очень милые и безобидные. Но что будет, если эти обманутые и обиженные люди соберутся в толпу?» — отметила координатор.

Кто-то из иностранцев уже находит работу, правда, нелегально.

Двое уже работают на какой-то мойке, на стройке. Нанимаются к таджикам. Они их вместо себя работать заставляют. Их зазывают на какие-то рынки. Конечно, обещают платить, но думаю, их оставят без денег. Они сюда приехали на одном обещании, и снова обмануть их несложно, — считает Сулуянова.

Сейчас волонтеры пытаются выяснить, сколько граждан Нигерии нуждаются в помощи, и передать эту информацию посольству. Затем в дипведомстве решат, как они вернутся домой — спецбортом или обычными рейсами.

Несколько сотен граждан Нигерии стали жертвами мошенников. Людям предложили приехать в Россию в качестве болельщиков чемпионата мира и пообещали устроить их на работу. «Болельщики» заплатили по 300 долларов за оформление паспорта болельщика — FAN ID, хотя он дается бесплатно, перевели деньги за билеты до России и обратно. В итоге никакой работы нигерийцы не получили, а их обратные билеты были аннулированы.

Иностранцам пришлось около двух недель жить на вокзалах, в аэропортах, а то и просто на улице. В какой-то момент нигерийцы разбили лагерь у здания посольства. На них обратили внимание журналисты и блогеры. Позже посольство Нигерии оплатило своим гражданам проживание в хостелах.