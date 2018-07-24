Выездное обслуживание населения мобильного офиса ПАО Мосэнергосбыт

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Выездное обслуживание населения мобильного офиса ПАО «Мосэнергосбыт»

В соответствии с графиком приём населения будет проводиться 25 июля с 10.00ч до 16.00ч. по адресу п. Вороновское, пос. ЛМС, м-н Центральный, на площади вблизи ДК «Дружба»

Обратившись в Мобильный офис, можно заключить договор энергоснабжения, заключить договор на оказание коммерческих услуг, оказываемых АО «Мосэнергосбыт», зарегистрироваться в личном кабинете клиента, осуществить перерасчет суммы потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета, получить квитанцию для оплаты потребленной электроэнергии, оплатить электроэнергию без комиссии, оплатить коммерческие услуги, подключить услугу «Автоплатеж» и получить консультацию по вопросам энергопотребления.