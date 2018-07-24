Сумма контракта БК «Олимп» с ФНЛ составила более 100 млн рублей 

Букмекерская контора «Олимп» и Футбольная Национальная Лига провели совместную пресс-конференцию, где директор ФНЛ Игорь Ефремов и директор по развитию БК «Олимп» озвучили сумму контракта, поделились планами по дальнейшему сотрудничеству. Теперь первенство официально сменило название на Олимп-ФНЛ. «Нам приятно, что из всех возможных партнеров ФНЛ сделала выбор в пользу „Олимпа“, это подчеркивает наш статус как надежного компаньона и букмекера. Взаимодействие с ФНЛ поможет нам популяризировать свой бренд и увеличить охват аудитории, особенно в регионах с командами лиги. Это уже не первый наш проект в сфере футбола — мы уже являемся партнерами Олимп-Суперкубка России, который пройдет через неделю в Нижнем Новгороде, с прошлого года также стали титульными спонсорами Олимп-Кубка России и вот пришла очередь ФНЛ. У нас есть немало наработок и реализованных кейсов в этой сфере, которые можно развить и использовать при работе с новыми партнерами. Соглашение с ФНЛ рассчитано на 3 года. Стоимость контракта составляет более 100 млн рублей», — заявил Константин Гусев. «С этого сезона мы приняли решение, что реализацией всех коммерческих прав будем заниматься самостоятельно. Поэтому с БК „Олимп“ мы договорились сами, без каких-либо посредников. Переговоры прошли быстро и продуктивно. В общей сложности они заняли не более недели, а непосредственно завершающая их стадия в офисе прошла за 14 минут. Не скрою, что у нас были и другие варианты партнерства, в том числе и титульного. И не только среди букмекерских компаний. Но, как правильно заметил Константин, „Олимп“ уже достаточно давно работает с российским футболом, и это тоже стало одним из аргументов в пользу нашего партнерства», — подчеркнул Игорь Ефремов.