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ФНЛ получит более 100 миллионов рублей по контракту с «Олимпом»
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ФНЛ получит более 100 миллионов рублей по контракту с «Олимпом» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Стали известны подробности контракта букмекерской конторы «Олимп» и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.
Совместная пресс-конференция президента ФНЛ Игоря Ефремова и директора по развитию букмекерской конторы «Олимп» Константина Гусева прошла в Доме футбола в Москве. В ее ходе стало известно, что по условиям соглашения ФНЛ получит более 100 миллионов рублей.
«Взаимодействие с ФНЛ поможет нам популяризировать свой бренд и увеличить охват аудитории, особенно в регионах с командами лиги. Это уже не первый наш проект в сфере футбола — мы уже являемся партнерами Олимп-Суперкубка России, который пройдет через неделю в Нижнем Новгороде, с прошлого года также стали титульными спонсорами Олимп-Кубка России и вот пришла очередь ФНЛ», — заявил директор по развитию букмекерской конторы «Олимп» Константин Гусев.
5 июля сообщалось, что контракт между Олимпом и ФНЛ рассчитан на три года. Новый сезон в лиге стартовал 17 июля.
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