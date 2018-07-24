ФНЛ получит более 100 миллионов рублей по контракту с «Олимпом»

Стали известны подробности контракта букмекерской конторы «Олимп» и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Совместная пресс-конференция президента ФНЛ Игоря Ефремова и директора по развитию букмекерской конторы «Олимп» Константина Гусева прошла в Доме футбола в Москве . В ее ходе стало известно, что по условиям соглашения ФНЛ получит более 100 миллионов рублей.

«Взаимодействие с ФНЛ поможет нам популяризировать свой бренд и увеличить охват аудитории, особенно в регионах с командами лиги. Это уже не первый наш проект в сфере футбола — мы уже являемся партнерами Олимп-Суперкубка России , который пройдет через неделю в Нижнем Новгороде, с прошлого года также стали титульными спонсорами Олимп-Кубка России и вот пришла очередь ФНЛ», — заявил директор по развитию букмекерской конторы «Олимп» Константин Гусев.

5 июля сообщалось, что контракт между Олимпом и ФНЛ рассчитан на три года. Новый сезон в лиге стартовал 17 июля.