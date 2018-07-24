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Тыловики и ЦВО провели масштабные учения на Тоцком полигоне
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Тыловики и ЦВО провели масштабные учения на Тоцком полигоне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Войска материально-технического обеспечения вместе с армейской авиацией Центрального военного округа отработали учебно-боевые задачи с учетом сирийского опыта.
В ходе двухдневных масштабных учений войск материально-технического обеспечения на Тоцком полигоне в Оренбургской области была отработана задача с учетом сирийского опыта по вызову вертолетной поддержки. Экипажи Ми-8МТВ из Челябинской области были вызваны для сопровождения автомобильной колонны с боеприпасами в зоне действия диверсионных групп противника. Они также отработали задачи по эвакуации раненных с поля боя, доставку боеприпасов на передовую.
Военнослужащие также отработали эвакуацию машин из-под огня противника и оказание технической помощи, доставку боеприпасов к наземной ствольной и реактивной артиллерии, отражение водительским составом нападения диверсионных групп. Впервые отрабатывали выдачу оперативных запасов огнеметных средств поражения для тяжелых огнеметов Тос-1А «Солнцепек». Подразделения также учились строить ложные мосты, применять средства аэрозольной маскировки, развертывать районы массовой заправки горючим, организовывать места питания, помывки личного состава, стирки белья, создавать полевые склады с продовольственными, вещевыми, инженерными запасами, с автомобильным и бронетанковым имуществом.
Главными задачами учения являлись оценка соответствия возможностей сил и средств материально-технического обеспечения потребностям войск в современном бою и внедрение сирийского опыта в процесс подготовки.
Специальные учения проводились в течение двух дней, они проходили в нескольких регионах Урала, Поволжья и Сибири. В них принимали участие свыше 2 тысячи военнослужащих.
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