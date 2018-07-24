Раскрыты все подробности тройного новогоднего убийство в кафе «Огонек» в Краснодарском крае

Новогодняя трагедия молниеносно обрастала слухами. В Ладожской обсуждалось, что якобы все произошло на фоне мести за другое совершенное тяжкое преступление.

— Вся эта информация проверялась самым тщательнейшим образом, но ни одна из них своего подтверждения не нашла. «…»Обвинения, предъявленные мужчинам, подтверждаются комплексом собранных доказательств, в том числе результатами проведенных экспертиз, допросами свидетелей и очевидцев, родственников как обвиняемых, так и потерпевших. — Говорится в релизе ведомства.

Итак официальная версия нашумевших событий такова. 35-летний местный житель и его 33-летний подельник находились в кафе «Огонек». Между ними и группой других посетителей произошел конфликт. Участники нанесли друг другу побои.

Мужчины ушли домой к местном жителю. Там у него хранились оружие и боеприпасы. В кафе они вернулись уже с автоматом Калашникова и ножом. Мужчины были пьяны. Они даже не убедились в том, что находившиеся в заведении люди являются теми сами участниками конфликта. 25-летний местный житель открыл беспорядочную стрельбу. На месте скончались один из посетителей и ди-джей. В это время 33-летний соучастник стрелявшего, вооруженный ножом, находился позади и обеспечивал его безопасность.

Затем мужчины вышли из кафе. Пулю получил 18-летний молодой человек, который просто сидел в автомобиле, припаркованном возле «Огонька».

Злоумышленники скрылись, оружие и боеприпасы они выбросили в лесополосе. Мужчин задержали по горячим следам.

Собрана необходимая доказательная база. Материалы уголовного дела будут рассматривать в Краснодарском краевом суде.