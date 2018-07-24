Московское областное УФАС оштрафовало на 100 тыс. руб. Летно-исследовательский институт им. М. Громова

«Московским областным УФАС России вынесено постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. руб. по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении АО «Летно-исследовательский институт им. М. Громова» за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в адрес Московского областного УФАС России поступило заявление АО «Дом.РФ» с жалобой на нарушение АО «Летно-исследовательский институт им. М. Громова» правил технологического присоединения, выразившееся в ненаправлении проекта договора об осуществлении технологического присоединения в срок, установленный правилами техприсоединения.

«По результатам рассмотрения указанного заявления Московским областным УФАС России установлено, что АО «Летно-исследовательский институт им. М. Громова» нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — пояснили в пресс-службе.