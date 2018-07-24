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Следком заинтересовался камешковскими грантами
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Следком заинтересовался камешковскими грантами 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото pictureshack.ru  Региональным Следком возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных предпринимателю на организацию бизнеса в Камешково.
Напомню, «ТВ-МИГ» неоднократно писал о выделяемых грантах в этом городе. Подробнее об этом в наших материалах «Получил гранты для себя и друзей» и «Бесследно освоены гранты на 1,5 миллиона рублей».
И вот только сейчас Следственный комитет «возбудился». По данным следствия, в сентябре 2016 года руководитель общества с ограниченной ответственностью города Камешково решил участвовать в программе поддержки малого и среднего предпринимательства и подал в местную администрацию заявку и бизнес-план.
В документах он указал, что планирует арендовать двухкомнатную квартиру с 8 спальными местами под мини-отель типа «хостел», а в качестве потребности государственной поддержки указал закупку бытовой техники и мебели для укомплектования отеля.
Конкурсная комиссия социальный проект признала эффективным, согласно заключенному договору предпринимателю за счет федеральных средств, выделенных профильным департаментом администрации области, перечислили грант в 300 тысяч рублей под целевые нужды.
В марте 2017 года руководитель ООО через своих знакомых в сфере торговли осуществил закупку предметов, заполучив товарные чеки на завышенные суммы, а затем, создавая видимость исполнения условий использования гранда, через счета сторонних организаций обналичил 300 тысяч рублей и присвоил субсидию.
Примечательно, что только сейчас после выявления силовыми структурами факта хищения денег, бизнесмен арендовал квартиру под мини-отель.
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