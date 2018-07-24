В Воронеже начнут ремонтировать дороги частного сектора

В Воронеже начнут ремонтировать дороги частного сектора, об этом сообщил врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин на пресс-конференции в Доме журналистов.

«У нас уже готов перечень дорожных работ на будущий год. По итогам 2019 года мы сможем говорить о завершении глобального ремонта и перейти к межквартальным проездам и улицам частного сектора. Тем более, проблем на улицах частного сектора более чем достаточно. Это целый комплекс работ, которые связаны, например, с отведением дождевых и талых вод. Надо решать проблему с постройками, которые исторически традиционно выходят за «красные линии», — гаражи, фруктовые деревья и т.д. В целом, у нас есть комплексное понимание, как эти проблемы решать», — отметил глава ведомства.

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