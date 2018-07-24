Половина Липецка останется без воды 25 июля

В среду, 25 июля, липчане останутся без холодной воды, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

С 10.00 до 20.00 отключат воду в домах по улицам:

Звездная, 1, 2. 3, 41, 4а, 42, 43, 4, 31, 21, 22, 33, 34, 35, 8, 7, 6, 62;Космонавтов, 37, 372, 373, 374, 375, 393, 394, 412, 411, 391;Филипченко, 73, 74, 72, 113, 1, 3, 5, 52, 53, 7, 93, 82, 91, 11, 13, 15.

С 10.00 до 17.00:

Ильича, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 36а, 38а, 46а;переулок Театральный, 1а (детский сад №77);Коммунистическая, 27 (детский дом);пер. 1-й Театральный, пер. 2-й Театральный, пер. Парковый, Ватутина, пер. Лесной, пер. 2-й Лесной, пер. Садовый, пер. 2-й Садовый, пер. Стандартный, Зеленая, пер. Моторный, пер. 2-й Моторный, пер. Линенйный, пер. Сосновый, Краснодонская, О. Кошевого, пер. Спортивный, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, пер. Ильича, Социалистическая, Целинная, Партизанская, Новоселова, Лобачевского, С. Ковалевой, Спартака, Украинская.

Подвозить воду будут в детский сад, детский дом и по заявкам местных жителей.

С 10.00 до 20.00 воды не будет в домах по улицам:

Доватора, 3а, 3б, 7, 9, 5а, 2а;проспект Победы, 20, 70в, 72, 72а, 74;Б. Хмельницкого, 3, 3а, 10, 8, 6, 4, 2, 2а;Айвазовского,7;Папина, 13, 15, 17б, 19в.

Подвозить воду будут к дому №7 по улице Айвазовского.

С 10.00 до 20.00 без воды останутся улицы частного сектора:

Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Былинная, Пирогова, пер. Рахманинова, пер. Ростовский.