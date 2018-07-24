Это вам не молоко! Роспотребназор проверил молочную продукцию 

Фото 52.rospotrebnadzor.ruЭто вам не молоко! Роспотребназор проверил молочную продукциюСпециалисты Управления Роспотребнадзора оценили качество молока и молочной продукции. Проверку провели, в том числе и у нижегородских производителей. За 6 месяцев контроль качества прошли более 400 объектов, занятых в сфере оборота молока и молочной продукции.
В испытательном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» было исследовано более 2,3 тыс. проб молока и молочной продукции. Пробы продукции были взяты преимущественно в социальном ценовом сегменте. За последние 6 месяцев на портал Государственный информационный ресурс было внесено 16 сообщений о фактах выявления в обращении фальсифицированной молочной продукции:ООО «Сокольский молочный завод» (Нижегородская область)
ООО «Полезные продукты (Нижегородская область, р.п. Воротынец),
ИП Швецов Е. М. (Нижегородская область),
ООО „Сибирская Масляно-Продуктовая корпорация (г. Новосибирск),
ООО „Молочный домик“ (Ивановская область),
ООО „Фудсити“ (г. Ижевск),
СП ССК „Агропродукт“ (Саратовская область),
ООО „ПК „Айсберг –Люкс“ (Московская область),
ИП Косов С. Ю. (г. Челябинск),
ООО „Молочная индустрия“ (г. Ульяновск),
ООО „Комбинат детского питания“ (г. Саратов).