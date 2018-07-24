Электрики с компактными пистолетами-пулеметами осаждают Fortnite

24 июля шутер Fortnite получит обновление 5.10. Поэтому настало время изучить список изменений. В режим «Королевская битва» будет добавлено новое оружие — компактный пистолет-пулемет, наносящее 23-24 единицы урона за выстрел.

Уменьшится прочность деревянных стен, а металлических и каменных — увеличится. На карте появятся кусочки торта, которые восстанавливают 5 очков здоровья и щита. И кирками станет проще разламывать постройки. В режиме «Сражение с бурей» откроются новые квесты кампании «Вещая долина». А в ламах заработает защита от повторного выпадения предмета. Вам также удастся разблокировать командира Рамиреса с помощью специальной именинной миссии, приобрести мифического конструктора Сида и сразиться с электриками (новый вид противников). Но самое главное — это то, что 25 июля в Fortnite вернется «Песочница».