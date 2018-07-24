В Совфеде предлагают отменить приоритет цены над качеством при госзакупках в социальной сфере

Ольга Ковитиди. При закупках питания в медицинские и социальные учреждения возникает проблема того, что дорогие продукты высокого качества не могут закупаться согласно действующему законодательству. На это обратила внимание член Совфеда

Она пояснила, что молочная продукция в школах и больницах практически вся низкого качества — в зону риска попадают дети, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины. Ольга Ковитиди отметила, что те же проблемы возникают и в сфере закупок медицинских препаратов (как правило, это аналоги зарубежных лекарств) — недорогие версии не оказывают должного влияния на динамику выздоровление пациента. В больницах настоящая проблема состоит со шприцами, которые из-за крайне низкого качества ломаются во время инъекции.

«Установленный приоритет цены над качеством ведёт к очень негативным последствиям. Поэтому действующий алгоритм закупки питания и медпрепаратов не соответствует тем демографическим задачам и задачам по повышению возраста, поставленных перед государством. Необходимо разработать механизм и техрегламент с едиными требования к продукции и при этом не нарушить принцип добросовестной конкуренции», — заявила она.