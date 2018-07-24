Югорчане разработали дизайнерские конструкции для украшения лесничеств

В округе благоустраивают территории лесничеств и лесхозов в рамках проекта «Музей леса Югры». Так, накануне в Нижневартовске состоялся мастер-класс, во время которого специалистов районного лесничества и лесхоза, а также Нижневартовского филиала Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов учили изготавливать деревянные украшения для территорий лесхозов.

Как сообщает ugra-news, малые архитектурные формы изобретались в ходе занятия. Были изготовлены предупреждающие таблички, различные резные надписи и скамейки, создана из дерева семья боровиков, оформлены зона для фотографий «Я люблю лес» и идол ханты и манси — «Хранитель леса».