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Югорчане разработали дизайнерские конструкции для украшения лесничеств
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Югорчане разработали дизайнерские конструкции для украшения лесничеств 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В округе благоустраивают территории лесничеств и лесхозов в рамках проекта «Музей леса Югры». Так, накануне в Нижневартовске состоялся мастер-класс, во время которого специалистов районного лесничества и лесхоза, а также Нижневартовского филиала Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов учили изготавливать деревянные украшения для территорий лесхозов.
Как сообщает ugra-news, малые архитектурные формы изобретались в ходе занятия. Были изготовлены предупреждающие таблички, различные резные надписи и скамейки, создана из дерева семья боровиков, оформлены зона для фотографий «Я люблю лес» и идол ханты и манси — «Хранитель леса».
Напомним, проект «Музей леса Югры» направлен на объединение лесных уголков одной тематикой. Таким образом, лесничества станут единой сетью «природных» музеев вместе с Музеем леса в Нижневартовске и Музеем леса Югры.
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