Осуждена группа архангельских наркоторговцев, сбывавших «тяжелые» вещества

Преступная группа из пяти человек сбывала синтетические наркотики с помощью Интернета.

Продажи совершались через Интернет, где принимались заказы от покупателей. Деньги поступали на виртуальные счета преступников, а наркотики прятались в специальных «тайниках» по территории городов. Общий вес проданных наркотиков составил более 1 кг.

Суд назначил пятерым от 7 лет 3 месяцев до 11 лет лишения свободы. Апелляционные жалобы осуждённых оставлены без удовлетворения.

Напомним, в конце весны в Архангельске у незадачливого наркодилера было изъято 6 кг наркотиков.