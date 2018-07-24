Осуждена группа архангельских наркоторговцев, сбывавших «тяжелые» вещества 

Преступная группа из пяти человек сбывала синтетические наркотики с помощью Интернета.
В региональной прокуратуре сообщают, что группа орудовала в Архангельске и Северодвинске с октября 2014 года по октябрь 2016-го. Всем осуждённым от 22-х до 34-х лет.
Продажи совершались через Интернет, где принимались заказы от покупателей. Деньги поступали на виртуальные счета преступников, а наркотики прятались в специальных «тайниках» по территории городов. Общий вес проданных наркотиков составил более 1 кг.
Суд назначил пятерым от 7 лет 3 месяцев до 11 лет лишения свободы. Апелляционные жалобы осуждённых оставлены без удовлетворения.
Напомним, в конце весны в Архангельске у незадачливого наркодилера было изъято 6 кг наркотиков.