Обычная практика: военный учет легковых автомобилей объяснил эксперт

Все легковые автомобили, находящиеся в собственности россиян, могут быть поставлены на учет Министерством обороны.

В новом документе. разработанном ведомством, отмечается, что на учет должны быть поставлены автомобили категории М1 технического регламента Таможенного союза — то есть все легковые, которые имеют не более 8 посадочных мест.

Минобороны получит право пользоваться этим транспортом только в случае введения военного положения, пишут "Известия"

Мобилизованные автомобили не направят в район боевых действий, на них военные будут передвигаться, пока не прибудет штатный автотранспорт. Сразу после этого машины вернут владельцам, выплатив компенсацию.

Предпочтение, как отмечается в документе, будет отдаваться отечественным внедорожникам.

В мирное время автомобили будут находиться на учете — в военкоматах на каждую машину заведут карточку технического состояния, в которой будут содержаться данные последнего техосмотра и информации о наличии полиса ОСАГО.

Проект проходит сейчас согласование и может быть изменен.

Ничего сверхъестественного

В советское время любые колеса были на учете в военкоматах, напоминает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин: «Это одно из направлений мобилизационной готовности страны».

Действительно, в прежние времена в стране функционировала система мобилизации автотранспорта, при которой учитывались все машины, находящиеся на балансе предприятий и личные авто. Причем по необходимости мобилизации подлежали не только УАЗы предприятий, но и «Волги», тогда проходившие по классу представительских машин.

"Ничего сверхъестественного в этом не было. Но тут один важный нюанс — тогда не было частной собственности, тем более в отношении автомобилей и в таких масштабах. Учитывая сегодняшнюю рыночную ситуацию, нужно обговорить надлежащий уровень ответственности за использование этих машин. Хотя, разумеется, без соответствующих мер сложно обеспечить полную мобилизационную готовность", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Минобороны намерено заметно усилить контроль за учетом автомобилей. Машины, находящиеся в собственности юридических лиц, ведомство рассчитывает получать не только от территориальных органов и подразделений ГИБДД , но и Федеральной налоговой службой (ФНС).

Необходимая мера

Подобная инициатива не уникальна, такого роды меры, поясняет Жилин, используются в странах, где армия по призыву.

"И это экономия бюджета. Иначе ты закачиваешь армию всем необходимым, тратишь триллионы, и эта техника стоит под навесом, ждет часа икс. В советское время даже "Аэрофлот" был мобилизационным ресурсом, обычные гражданские самолеты. В случае военного положения убираются кресла из салона, ставится второй этаж, загоняется десант и вперед", — объяснил Александр Жилин.

Предложение Минобороны эксперт назвал необходимой мерой, которая, однако, требует тщательной проработки и подготовки на законодательном уровне.

Сегодня, согласно приказу Минобороны от 2014 года, мобилизация распространяется на автобусы, грузовики, прицепы, тракторы и другую технику.