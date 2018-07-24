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Огнеборцы ММК получили новые автоцистерны
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Огнеборцы ММК получили новые автоцистерны 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
23 июля 2018 года автопарк пожарной части №20 Магнитогорского металлургического комбината пополнили две цистерны на базе «Уралов». Ключи от машин огнеборцам передал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и лично опробовал одну из них.
"Вы получаете на вооружение мощную технику, которая должна облегчать ваш труд. Металлургия — серьезное производство, где время от времени возникают ситуации, когда приходится обращаться к пожарным за поддержкой. И помогаете, проявляя порой мужество и героизм, выйти из сложных ситуаций, ликвидировать возгорание, минимизировать ущерб", — отметил глава ПАО «ММК».
Начальник гарнизона пожарной охраны Магнитогорска Дмитрий Лебедев поблагодарил руководство комбината за помощь в переоснащении подвижного состава и провел для гендиректора ММК экскурсию по пожарной части.
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ММК, в последние два года в автопарке ПЧ №20 было лишь из 12 цистерн вместо 14 положенных по штатному расписанию. Общая стоимость двух новых Уралов-43206 — порядка 8,5 миллиона рублей. Каждый из них способен перевозить 4 кубометра воды.
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