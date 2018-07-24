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Перевозка грузов по Севморпути под проводкой атомных ледоколов выросла до 11 млн тонн
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Перевозка грузов по Севморпути под проводкой атомных ледоколов выросла до 11 млн тонн 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости судостроения
МУРМАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Объем перевозки грузов по Севморпути под проводкой атомных ледоколов за последнюю зимне-весеннюю навигацию вырос по сравнению с прошлым сезоном почти вдвое — до 10,9 млн тонн с 5,6 млн тонн. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе «Атомфлота».
"Суммарная валовая вместимость проведенных судов увеличилась практически вдвое за счет проводки судов большой вместимости", — сказали в компании.
При этом количество проведенных судов сократилось в 1,6 раза. Такая статистика связана с характеристиками проводимых судов: вместо небольших грузовых судов атомные ледоколы все чаще обеспечивают проводку танкеров-газовозов вместимостью до 80 тысяч тонн.
Тенденция роста перевозок сохраняется уже не первый год. По данным компании, в 2017 году рост составил 20% по отношению в 2016 году.
Как ранее сообщали в пресс-службе компании, особенностью этого сезона стала необычно долгая зимне-весенняя навигация, которая продлилась до третьей декады июля. Причина этого в тяжелой ледовой обстановке. Так, впервые за четыре года на морском канале в районе Обской губы образовался неподвижный лед — припай, вскрытие которого парализовало самостоятельное движение судов, в том числе газовозов и танкеров.
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