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В Дагестане за незаконное присвоение инвалидности задержали экс-главу бюро медэкспертизы
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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

В Дагестане за незаконное присвоение инвалидности задержали экс-главу бюро медэкспертизы 

ТАСС 41 минуту назад
МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Минтруда России Ашик Махачев задержан в рамках дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан» Минтруда России Магомеда Махачева. Об этом во вторник сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следствием установлено, что в 2015 году Ашик Махачев возглавил структурное подразделение преступного сообщества — одно из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Мнтруда России по Республике Дагестан, в составе которого незаконно устанавливал инвалидности гражданам и неоднократно получал за свои противоправные действия взятки в виде денег. Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан задержан Ашик Махачев", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей.
В конце мая в отношении Махачева и ряда его подчиненных были возбуждены уголовные дела. В доме Махачева был проведен обыск, сам чиновник скрылся от правоохранительных органов. Позднее были задержаны три его заместителя.
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