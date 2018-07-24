Васильев назначил главу Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана 

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил председателя нового Комитета по архитектуре и градостроительству республики. Им стал Незир Гусейнов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Владимир Васильев назначил Незира Исмаиловича Гусейнова временно исполняющим обязанности председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана", — сказал собеседник агентства.
По его словам, указ о назначении Гусейнова глава региона подписал 23 июля.
Ранее, 12 июля, на пресс-конференции в Махачкале Владимир Васильев заявил, что пригласил на работу в республику архитектора, ранее работавшего в Москве и Сочи. По мнению главы республики, его опыт позволит решить проблему с незаконной застройкой в Дагестане. Васильев добавил, что уже обсудил с потенциальным главным архитектором возможность проведения Международного форума архитекторов в Махачкале.
5 июня в структуре правительства Дагестана был создан комитет по архитектуре и градостроительству. Новому ведомству переданы функции министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона в сфере архитектуры и градостроительства.