Россия вызывает «запрограммированные» опасения в США, считает эксперт

По словам эксперта, в последние годы президентства Барака Обамы в США была сформирована платформа отношения к России, которая разделила большую часть американского истеблишмента. В основе этой «платформы», считает Суздальцев, лежит разочарование итогами 20-летних отношений после распада СССР, когда Россия воспринималась как полуколония.

Однако, считает эксперт, события в Южной Осетии Крыму показали, что стратегия США «сидеть на берегу реки и ждать, когда приплывет труп» не сработала — «они не добились распада России».

"Отсюда очень жесткая реакция, что Россию надо превращать в изгоя. Американский истеблишмент очень пассионарно воспринимает роль США в мире, считает не просто супердержавой, но и основой существования всего мирового порядка", — отметил Суздальцев в беседе с РИА Новости.

Заявления Хейли, отметил он, имеют под собой основу восприятия России как вечного врага, с которым можно вести диалог только по требованию уступок от Москвы.

"Все, что связано с Россией вызывает запрограммированные в лучшем случае опасения", — считает эксперт.

Ранее Хейли в интервью CBN News заявила, что США «никогда не доверяли России и (президенту РФ Владимиру. — Прим. ред.) Путину и никогда не будут». Она также исключила развитие дружеских отношений между Россией и США. Тем не менее постпред США при ООН признала необходимость в ведении диалога.