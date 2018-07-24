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Россия вызывает «запрограммированные» опасения в США, считает эксперт
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Россия вызывает «запрограммированные» опасения в США, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Все, что связано с Россией, вызывает «запрограммированные» опасения в США, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.
По словам эксперта, в последние годы президентства Барака Обамы в США была сформирована платформа отношения к России, которая разделила большую часть американского истеблишмента. В основе этой «платформы», считает Суздальцев, лежит разочарование итогами 20-летних отношений после распада СССР, когда Россия воспринималась как полуколония.
Однако, считает эксперт, события в Южной Осетии и Крыму показали, что стратегия США «сидеть на берегу реки и ждать, когда приплывет труп» не сработала — «они не добились распада России».
"Отсюда очень жесткая реакция, что Россию надо превращать в изгоя. Американский истеблишмент очень пассионарно воспринимает роль США в мире, считает не просто супердержавой, но и основой существования всего мирового порядка", — отметил Суздальцев в беседе с РИА Новости.
Заявления Хейли, отметил он, имеют под собой основу восприятия России как вечного врага, с которым можно вести диалог только по требованию уступок от Москвы.
"Все, что связано с Россией вызывает запрограммированные в лучшем случае опасения", — считает эксперт.
Ранее Хейли в интервью CBN News заявила, что США «никогда не доверяли России и (президенту РФ Владимиру. — Прим. ред.) Путину и никогда не будут». Она также исключила развитие дружеских отношений между Россией и США. Тем не менее постпред США при ООН признала необходимость в ведении диалога.
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