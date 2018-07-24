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Работу светофора наладили во 2-м Новоподмосковном
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Работу светофора наладили во 2-м Новоподмосковном 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Поломку светофора устранили по просьбе жителей на одном из участков 2-го Новоподмосковного переулка. О проблеме москвич сообщил на портал «Наш город». Причиной поломки, как оказалось, послужило короткое замыкание кабеля.
О проделанной работе отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после несложной регистрации. (ео)
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