Работу светофора наладили во 2-м Новоподмосковном

Поломку светофора устранили по просьбе жителей на одном из участков 2-го Новоподмосковного переулка. О проблеме москвич сообщил на портал «Наш город». Причиной поломки, как оказалось, послужило короткое замыкание кабеля.

Максим Ликсутов. О проделанной работе отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после несложной регистрации. (ео)