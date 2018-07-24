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Конкурсы «Реал-Кстово» на отбор подрядчиков по вывозу мусора аннулированы
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Конкурсы «Реал-Кстово» на отбор подрядчиков по вывозу мусора аннулированы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Корректность проведения конкурсов оспорил в УФАС ООО «Триумф Трейд», подав две жалобы на ООО «Реал-Кстово».
Как сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС России, заявитель оспаривал корректность конкурсов, разыгрывающих право заключения с юрлицом, наделенным статусом регионального оператора, договора оказания услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Кстова.
С точки зрения УФАС, требование обеспечения исполнения договора исключительно ввиде перечисления денег на счет регоператора на весь срок действия контракта нарушает Закон о защите конкуренции. Кроме того, критерий наличия площадки для стоянки автомобилей в зоне деятельности регионального оператора создает преимущественные условия отдельным хозяйствующим субъектам.
ООО «Реал-Кстово» выданы обязательные для исполнения предписания об аннулировании открытых конкурсов до 27 июля.
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