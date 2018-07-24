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В cтоличной клинике скончалась пациентка во время операции по интимной пластике
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В cтоличной клинике скончалась пациентка во время операции по интимной пластике 

BFM.RU 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Пациентка московской клиники «Асклепий» в Варсонофьевском переулке скончалась во время операции по интимной пластике, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Инцидент произошел 23 июля, 39-летней гражданки Киргизии проводилась операция по пластике половых губ. По предварительным данным, смерть наступила, когда сотрудница клиники сделала пациентке укол лидокаина.
По данным «МК», операцию проводила врач с более чем 20-летним стажем работы, а сам медицинский центр оказывает широкий спектр услуг и пользуется популярностью у мигрантов.
66-летняя акушер-гинеколог пояснила, что у пациентки остановилось сердце во время инъекции лидокаина. На вопрос о характере операции медик ответила, что это была несложная пластика половых губ.
Сейчас клиника закрыта. Хозяином медучреждения по документам числится гражданин Киргизии. По данным издания, врач, проводившая операцию, перестала выходить на связь.
Сейчас следователи проводят проверку, устанавливается точная причина смерти женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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