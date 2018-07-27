Оппозиционер Дмитрий Гудков обнаружил связь между «подпольным абортарием» и муниципальным депутатом, избившим художницу

оппозиционер Дмитрий Гудков , во дворе дома, где произошла потасовка, до недавнего времени находилась клиника «Асклепий мед», оказавшаяся местом для проведения подпольных абортов приезжим из Средней Азии. По мнению Гудкова, депутат «крышевал» эту клинику.

"26 марта Закускин

напал на художницу Елену Батову, которая пыталась пройти в студию, расположенную у Закускина во дворе: адрес — Варсонофьевский переулок, дом 8, строение 1, — напомнил Гудков. — Закускин закричал, что это его территория, он никого не пустит — и полез драться. В итоге Елена оказалась в больнице". Оппозиционер отмечает, что в предыдущие годы Закускин также нападал на нескольких человек, в основном — женщин, которые также ходили по «его территории», оправдываясь тем, что охраняет свой дом.

При этом Гудков обратил внимание на то, что в этом же дворе по адресу Варсонофьевский переулок, дом 8, строение 3, с прошлого года существовала подпольная клиника для мигрантов из Средней Азии, скрывавшаяся под вывеской клиники «Асклепий мед». клинику основал приезжий из Кыргызстана , и принимали здесь только мигрантов из Средней Азии, рекламируя клинику на киргизских и казахских форумах, либо по негласным каналам диаспор.

Как рассказал один из источников, записи в журналах свидетельствуют о том, что в «Асклепий» регулярно обращались женщины,

желающие сделать аборт. Квалификация врачей при этом неизвестна: в ходе проверки в клинике были обнаружены поддельные лекарства и следы антисанитарии, а бухгалтерия была незаконной и велась в тетрадях в клетку. Мигранты шли туда, привлеченные договорными ценами: аборт там стоил от трех тысяч рублей — в пять раз дешевле, чем в официальных столичных клиниках. При этом в клинике не спрашивали документов и не выдавали справок о медицинском вмешательстве: внимание правоохранителей к ней было привлечено после смерти пациентки от укола лидокаина.

Один из жителей района обратил внимание на совпадение адресов и написал об этом

в районную группу, контролируемую Закускиным, однако пост был мгновенно удален. "Что ж, господин Закускин. Отчего бы на «своей территории» не закрыть глаза на подпольный абортарий? Он же, в отличие от художников, денег не приносит, правда?" — заключает Гудков.

Напомним, впоследствии депутат, напавший на художницу,

сам обвинил ее в нападении: якобы женщина несколько раз сильно ударила его картиной по голове и сломала ему ногу. Сама Батова узнала об этом из разговора со следователем: по ее словам, справка о полученных травмах была выдана филиалом N2 поликлиники N5, которым заведует коллега Закускина депутат Иорданян.