Клиника в центре Москвы, где после укола лидокаина скончалась женщина, оказалась подпольным абортарием для мигрантов

Клиника «Асклепий мед», в которой на днях скончалась 39-летняя пациентка, оказалась местом для проведения подпольных абортов, где принимали исключительно приезжих из Средней Азии. Клинику рекламировали на киргизских и казахских форумах, привлекая клиентов демпинговыми ценами. Об этом пишет

Изначально сообщалось, что 39-летней уроженке Киргизии стало плохо после укола лидокаина, а сама женщина якобы собиралась делать интимную пластику. Однако в ходе расследования выяснилось, что умершая была матерью двоих детей, и полиция полагает, что версия врачей — фальшивка. Отмечается, что клинику основал приезжий из Кыргызстана, и принимали здесь только мигрантов из Средней Азии, рекламируя клинику на киргизских и казахских форумах, либо по негласным каналам диаспор.

Как рассказал один из источников, записи в журналах свидетельствуют о том, что в «Асклепий» регулярно обращались женщины, желающие сделать аборт. Квалификация врачей при этом неизвестна: в ходе проверки в клинике были обнаружены поддельные лекарства и следы антисанитарии, а бухгалтерия была незаконной и велась в тетрадях в клетку. Мигранты шли туда, привлеченные договорными ценами: аборт там стоил от трех тысяч рублей — в пять раз дешевле, чем в официальных столичных клиниках. При этом в клинике не спрашивали документов и не выдавали справок о медицинском вмешательстве. Не исключено, что и умершая женщина также обратилась в клинику, чтобы прервать беременность.

Напомним, вечером 23 июля в операционной комнате клиники «Асклепий» в Варсонофьевском переулке обнаружили тело 39-летней гражданки Киргизии: смерть наступила после того, как 66-летняя сотрудница клиники сделала пациентке

укол лидокаина. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть пациентки.

на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по профилю пластической хирургии.