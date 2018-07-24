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Статус «Московский врач» могут получить еще три врача
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Статус «Московский врач» могут получить еще три врача 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Врачи еще трех специальностей, уже в этом году, могут получить статус «Московский врач». Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Расширяется список медицинских специальностей, которым могут присвоить статус «Московский врач». Его могут получить судебно-медицинские эксперты, гастроэнтерологи и клинические фармакологи. Статус «московский врач» присваивают представителям 17 специальностей. Всего в поликлиниках и стационарах департамента здравоохранения Москвы работает 332 таких специалиста.
Пройти проверку теоретических и практических знаний и навыков для получения статуса «Московский врач» гастроэнтерологи и судебно-медицинские эксперты смогут с 1 сентября этого года. Кроме того, с 1 ноября получить его смогут и клинические фармакологи. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
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