Статус «Московский врач» могут получить еще три врача

Врачи еще трех специальностей, уже в этом году, могут получить статус «Московский врач». Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Расширяется список медицинских специальностей, которым могут присвоить статус «Московский врач». Его могут получить судебно-медицинские эксперты, гастроэнтерологи и клинические фармакологи. Статус «московский врач» присваивают представителям 17 специальностей. Всего в поликлиниках и стационарах департамента здравоохранения Москвы работает 332 таких специалиста.

Пройти проверку теоретических и практических знаний и навыков для получения статуса «Московский врач» гастроэнтерологи и судебно-медицинские эксперты смогут с 1 сентября этого года. Кроме того, с 1 ноября получить его смогут и клинические фармакологи. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.