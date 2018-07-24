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Сенаторы одобрили закон о перечне дисциплинарных взысканий на судей
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Сенаторы одобрили закон о перечне дисциплинарных взысканий на судей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Члены Совета Федерации одобрили закон, которым расширяется перечень дисциплинарных взысканий на судей. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Ранее документ приняла нижняя палата парламента в третьем, окончательном, чтении.
Согласно документу, изменения направлены на изменение роли председателей судов при назначении судей, а также на совершенствование порядка дисциплинарной ответственности судей. Изменение роли председателей судов предусматривает принятие норм, закрепляющих процедуру, когда положительное решение квалификационной коллегии судей направляется председателю суда, который в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке.
Совершенствование действующего порядка дисциплинарной ответственности судей предполагает расширение перечня дисциплинарных взысканий.
Законом предусматривается применение новой меры дисциплинарной ответственности в виде понижения судьи в квалификационном классе за существенное нарушение положений закона «О статусе судей в РФ» или Кодекса судейской этики в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.
Отмечается, что введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания позволит квалификационным коллегиям судей более точно применять меры дисциплинарной ответственности в отношении судей и дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств.
Документ был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2019 г.
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