Сенаторы одобрили закон о перечне дисциплинарных взысканий на судей

Члены Совета Федерации одобрили закон, которым расширяется перечень дисциплинарных взысканий на судей. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Ранее документ приняла нижняя палата парламента в третьем, окончательном, чтении.

Согласно документу, изменения направлены на изменение роли председателей судов при назначении судей, а также на совершенствование порядка дисциплинарной ответственности судей. Изменение роли председателей судов предусматривает принятие норм, закрепляющих процедуру, когда положительное решение квалификационной коллегии судей направляется председателю суда, который в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке.

Совершенствование действующего порядка дисциплинарной ответственности судей предполагает расширение перечня дисциплинарных взысканий.

Законом предусматривается применение новой меры дисциплинарной ответственности в виде понижения судьи в квалификационном классе за существенное нарушение положений закона «О статусе судей в РФ» или Кодекса судейской этики в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Отмечается, что введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания позволит квалификационным коллегиям судей более точно применять меры дисциплинарной ответственности в отношении судей и дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств.