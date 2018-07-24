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Тюменец, расстрелявший знакомого из ревности, получил девять лет строго режима
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Тюменец, расстрелявший знакомого из ревности, получил девять лет строго режима 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени вынесен приговор местному жителю, убившего своего знакомого из ревности. Мужчине назначено девять лет колонии строго режима.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («убийство»).
Трагедия произошла в начале декабря 2017 года, когда мужчина решил убить своего знакомого из-за влюбленности в его супругу. Для этого он заранее приобрел легковой автомобиль и вооружился огнестрельным оружием. Свою жертву злоумышленник поджидал в подъезде и, когда его соперник вышел из лифта, он два раза выстрелил. От полученных ран мужчина скончался на месте, а его убийца был задержан сотрудниками ДПС.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд обязал взыскать с осужденного в пользу матери погибшего 500 тысяч рублей, в счет возмещения морального вреда», — отмечают в ведомстве.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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