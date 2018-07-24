СК возбудил дело после смерти пациентки столичной клиники во время операции по интимной пластике

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник. По версии следствия, вечером 23 июля текущего года в одной из московских частных клиник в ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась», — сказала собеседница агентства.

По словам Ю. Ивановой, следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках дела дадут правовую оценку действиям руководства и персонала частной клиники.