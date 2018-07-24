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СК возбудил дело после смерти пациентки столичной клиники во время операции по интимной пластике
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СК возбудил дело после смерти пациентки столичной клиники во время операции по интимной пластике 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки одной из столичных частных клиник, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник. По версии следствия, вечером 23 июля текущего года в одной из московских частных клиник в ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась», — сказала собеседница агентства.
По словам Ю. Ивановой, следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках дела дадут правовую оценку действиям руководства и персонала частной клиники.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что 23 июля в полицию поступила информация о том, что в клинике «Асклепий» в Варсонофьевском пер. скончалась женщина. В операционной комнате находилось тело 39-летней гражданки Киргизии, которой проводилась операция по пластике половых губ. По предварительным данным, смерть наступила, когда 66-летняя сотрудница клиники сделала пациентке укол лидокаина.
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