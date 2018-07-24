Самый благоустроенный дом Нижнего Новгорода получил набор книг в подарок (ФОТО)

Научно-популярная, художественная и образовательная литература, а также книги для детей — такой подарок получил нижегородский дом образцового содержания от Фонда содействия реформированию ЖКХ и Российского книжного союза. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В понедельник, 23 июля познавательный презент вручил председателю ТСЖ «454» Михаилу Швыганову исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Никонов . Передача книг состоялась на открытии большой детской площадки с игровыми комплексами и покрытием из резиновой крошки, которую ТСЖ установило полностью за свой счет.

И федеральные, и региональные власти поддерживают инициативы жителей по участию в управлении МКД. Общедомовой библиотекой смогут пользоваться все жители. Также они смогут обмениваться мнениями о прочитанном — это еще один замечательный вариант общения между соседями, — сказал Владимир Никонов.

Напомним, что дом образцового содержания — это звание, которое присваивается дому городской администрацией по итогам конкурса. Жюри оценивает содержание самого дома и благоустройство придомовой территории, состояние инженерных сетей и активность жителей. В Нижегородской области таким признан дом № 7 корпус 2 по улице Верхне-Печерская.

Ранее мы писали, что книги Максима Горького на языке хинди подарили нижегородскому музею.

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области