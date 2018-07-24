Ещё
Уборка территории у дома правительства и Курултая в Уфе обойдется в 50 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уборка территории у дома правительства и Курултая в Уфе обойдется в 50 млн 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Аукцион по выбору подрядчика, который будет содержать территорию, прилегающую к зданию Дома правительства республики на Тукаева, 46, а также к зданию Госсобрания на улице Заки Валиди, 40, объявлен на сайте госзакупок.
Заказчик работ — Управление коммунального хозяйства и благоустройства города Уфы. Начальная максимальная сумма контракта составляет 50 млн 124 тысячи рублей.
В техзадании указаны виды работ, которые должны производиться на территории: уход за цветниками, газоном, кустарниками в живых изгородях, уход за гранитными и мраморными поверхностями, за асфальтовыми дорожками и т.д.
На данный момент закупка переведена в статус «Работа комиссии».
Также Управление коммунального хозяйства и благоустройства ищет подрядчиков на содержание территорий, обозначенных как «гостиничный комплекс „Парковый“. Одна из таких территорий расположена в лесном массиве на улице Рихарда Зорге, где находится гостиница для первых лиц. Вторая территория — на улице Пушкина. Возможно, речь идет о территории ГКБ №2, где обслуживаются правительственные сотрудники.
Начальная стоимость контракта — 17,4 млн рублей.
АиФ-Уфа: последние новости
Семья с детьми потерялась в лесах Белорецкого района Башкирии За унесенные ветром документы с личными данными накажут приставов Башкирии В Башкирии директора филиала БашГУ и его сына будут судить за мошенничество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов186
Основательница Femen покончила с собой98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков62
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции220
Плеер.ру погубила отчетность23
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение