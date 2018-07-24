Уборка территории у дома правительства и Курултая в Уфе обойдется в 50 млн

Аукцион по выбору подрядчика, который будет содержать территорию, прилегающую к зданию Дома правительства республики на Тукаева, 46, а также к зданию Госсобрания на улице Заки Валиди, 40, объявлен на сайте госзакупок.

Заказчик работ — Управление коммунального хозяйства и благоустройства города Уфы . Начальная максимальная сумма контракта составляет 50 млн 124 тысячи рублей.

В техзадании указаны виды работ, которые должны производиться на территории: уход за цветниками, газоном, кустарниками в живых изгородях, уход за гранитными и мраморными поверхностями, за асфальтовыми дорожками и т.д.

На данный момент закупка переведена в статус «Работа комиссии».

Также Управление коммунального хозяйства и благоустройства ищет подрядчиков на содержание территорий, обозначенных как «гостиничный комплекс „Парковый“. Одна из таких территорий расположена в лесном массиве на улице Рихарда Зорге, где находится гостиница для первых лиц. Вторая территория — на улице Пушкина. Возможно, речь идет о территории ГКБ №2, где обслуживаются правительственные сотрудники.

Начальная стоимость контракта — 17,4 млн рублей.