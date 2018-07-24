Защитники заключенных встретились с главой свердловского ГУФСИН

"Обсудили много проблем, которые ему оставили его предшественники. Напомнили, что досталась ему сложная территория, где убийство заключенных вошло в норму, убивают даже начальники. «Активисты»-осужденные полностью приняли на себя обязанности сотрудников младшего состава колоний. Показали Федорову пресс-релиз с сайта ГУФСИН, которые тоже пишут заключенные. Реальных членов ОНК во многие колонии не пускают. Ситуация чуть-ли не патовая и на местах будут не рады его новым движениям", — говорится в сообщении Соколова (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

По словам правозащитника, Александр Федоров оказался «грамотным и открытым человеком». Он заявил общественникам, что «проблемы будем решать открыто, а вопрос с недопуском членов ОНК будет решен». «Мы обрадовались, но потом, нам в главке сказали, что нам показалось и Федоров такого не говорил. Вот как тут можно строить диалог?», — заключил Алексей Соколов.

Стоит напомнить, что свердловские правозащитники настороженно отнеслись к назначению тамбовского полковника Александра Федорова на пост начальника регионального ГУФСИН. В интервью «Уралинформбюро» в мае текущего года Алексей Соколов выразил надежду, что с приходом нового руководителя в областных колониях произойдут перемены к лучшему, однако «правление» предшественников Федорова долгожданных изменений не принесло. По его словам, сохраняется «пыточно-вымогательский конвейер, давно отлаженный внутри тюремной системы Свердловской области».