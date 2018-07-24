Ещё
Защитники заключенных встретились с главой свердловского ГУФСИН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защитники заключенных встретились с главой свердловского ГУФСИН 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Активисты Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области встретились с начальником ГУФСИН региона полковником Александром Федоровым, назначенным на должность в мае. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Алексей Соколов, передает "Уралинформбюро".
"Обсудили много проблем, которые ему оставили его предшественники. Напомнили, что досталась ему сложная территория, где убийство заключенных вошло в норму, убивают даже начальники. «Активисты»-осужденные полностью приняли на себя обязанности сотрудников младшего состава колоний. Показали Федорову пресс-релиз с сайта ГУФСИН, которые тоже пишут заключенные. Реальных членов ОНК во многие колонии не пускают. Ситуация чуть-ли не патовая и на местах будут не рады его новым движениям", — говорится в сообщении Соколова (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
По словам правозащитника, Александр Федоров оказался «грамотным и открытым человеком». Он заявил общественникам, что «проблемы будем решать открыто, а вопрос с недопуском членов ОНК будет решен». «Мы обрадовались, но потом, нам в главке сказали, что нам показалось и Федоров такого не говорил. Вот как тут можно строить диалог?», — заключил Алексей Соколов.
Стоит напомнить, что свердловские правозащитники настороженно отнеслись к назначению тамбовского полковника Александра Федорова на пост начальника регионального ГУФСИН. В интервью «Уралинформбюро» в мае текущего года Алексей Соколов выразил надежду, что с приходом нового руководителя в областных колониях произойдут перемены к лучшему, однако «правление» предшественников Федорова долгожданных изменений не принесло. По его словам, сохраняется «пыточно-вымогательский конвейер, давно отлаженный внутри тюремной системы Свердловской области».
Отметим также, что очередной скандал вокруг ГУФСИН разразился после того, как в сети 20 июля появилось видео истязаний заключенного Евгений Макарова в ярославской колонии №1. Предположительно, инцидент произошел в июне 2017 года. Региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Уралинформбюро: последние новости
СМИ опубликовали кадры зверских пыток в российской колонии (ВИДЕО 18+) Тагильский единоросс покинул партию со скандалом Погребенный заживо: в Магнитогорске рабочего завалило грунтом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов186
Основательница Femen покончила с собой98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков62
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции220
Плеер.ру погубила отчетность23
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение