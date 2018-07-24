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Йонас Lekr0 Олофссон: когда встреча идет гладко, коллы делать очень легко
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Йонас Lekr0 Олофссон: когда встреча идет гладко, коллы делать очень легко 

Чемпионат.com 1 час назад
Капитан Ninjas in Pyjamas Йонас Lekr0 Олофссон после победы на Europe Minor Championship — London 2018 рассказал, как справляется с лидерскими обязанностями.
«Пока что все неплохо. У меня много идей и план на каждый раунд, но когда все идет не так или мне самому не удается сосредоточиться, я прежде всего стараюсь лучше играть индивидуально. Пускай из-за этого, скажем, не так быстро придумаю какое-нибудь решение в середине матча. Иногда бывает наоборот: индивидуально все получается, а вот на другой части игры сосредоточиться забываю. В целом, как мне кажется, когда у нас все складывается хорошо и встреча идет гладко, коллы делать очень легко, потому что у самих ребят появляются идеи. Некоторые я отвергаю, некоторые принимаю; в начале каждого раунда мы договариваемся, что делать, в общем — когда все что-то привносят, это очень просто», — отметил Олофссон в интервью Cybersport.com.
Ninjas in Pyjamas выиграла европейский майнор по CS:GO и отобралась в предварительную стадию мэйджор. В финале команда нанесла поражение OpTic Gaming. Матч закончился со счетом 2:0.
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